Главный санврач назвал возможные причины начала третьей волны коронавируса

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских прокомментировал возможное начало третьей волны коронавируса.

«Чтобы состоялась третья волна, а мы живем в эпоху второй, нужно чтобы что-то изменилось. Предыдущий подъем заболеваемости был связан с формированием большого количества коллективов, запуском учебного процесса, это послужило причиной для запуска второй волны. Для третьей волны должно или как-то поменяться взаимодействие между людьми, что сложно, или должен сам вирус измениться. За этим наблюдают ученые всего мира, есть южноафриканская разновидность, британская. Но пока те изменения, которые наблюдают у вируса, не столь серьезны, чтобы снизить эффективность вакцинопрофилактики или чтобы началась третья волна», – сказал Козловских.

Екатеринбург, Елена Сычева

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