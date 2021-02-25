Коронавирусная статистика: спустя месяц после протестных акций уровень заболевания снижается

В Свердловской области уже на протяжении более 30 дней снижается заболеваемость коронавирусом. В новом году максимальный прирост за день был 2 января – 402 случая, в середине месяца в статистику попадали около 380-390 случаев в день, а с 24 января (392 случая) прирост пошел вниз. В первых числах февраля фиксировалось менее 350 случаев в день, с 9 февраля их стало менее 300, 16 февраля – менее 250. 24 февраля региональный оперштаб заявил о 187 заболевших за последние сутки.

Аналогичная картина наблюдается в целом по стране: с 24 тысяч заражений в день 24 января постепенно заболеваемость снизилась до 11,8 тысячи за последний день.

Месяц назад, накануне несанкционированных январских акций, эксперты предупреждали, что митинги могут обернуться ростом количества случаев заражения коронавирусом. Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов говорил, что уровень заболевания только-только начал снижаться, но риски заражения высоки, последствия могут проявиться через 14 дней. «Мы, как врачи, с беспокойством оцениваем и воспринимаем эту информацию о массовых акциях, поскольку все это связано, конечно, с пандемией, с эпидемиологической ситуацией», – комментировала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Специалисты в регионах, в том числе и Свердловской области, делали подобные заявления. Однако всплеска не случилось. Накануне главный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, что может спровоцировать третью волну и стоит ли ожидать ее в ближайшее время.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.02.21

Крепкие морозы на Урале продержатся еще сутки, затем ослабеют. / В Качканаре полностью восстановили газоснабжение домов. / Два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»