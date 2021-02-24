В свердловское отделение СР пока вступил только один человек из партии «За правду!»

В свердловское отделение социалистической партии «Справедливая Россия – За правду» пока вступил только один человек из партии Захара Прилепина.

Об этом рассказал «Новому Дню» руководитель отделения Андрей Кузнецов. «Пока мы приняли одного нового члена – Светлану Зимину, которая была нами выдвинута на съезд в составе нашей делегации. Ждем, когда придут подавать заявления к нам в партию остальные. Насколько я знаю, организация у «За правду» в Свердловской области была немногочисленная, около 20 человек. Всех примем», – обещал Кузнецов. Напомним, местной ячейки «Патриотов России», которые тоже могли бы присоединиться к эсерам, в регионе уже давно нет.

Как сообщал «Новый День», 22 февраля партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» завершили объединительный процесс. В Москве прошли съезды этих партий. Руководящие органы партий «За правду» и «Патриоты России» одобрили решение об объединении с «эсерами», в связи с чем обе объявили о своей ликвидации. На объединительном съезде СР было принято решение об изменении названия партии. Теперь она называется коротко «Справедливая Россия – За правду». Полным названием партии стало Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – патриоты – за правду».

Кроме того, на съезде были переизбраны руководящие органы. Во вновь избранном Президиуме ЦС Андрей Кузнецов продолжит заниматься вопросами партийной идеологии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.02.21

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