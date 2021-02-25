В Качканаре полностью восстановили газоснабжение домов

В Качканаре удалось восстановить газоснабжение всех домов, которые попали под отключение после аварии на газопроводе, случившейся 21 февраля. Работы были завершены вчера поздно вечером. Бригады газовой службы подключили весь фонд МКД, частный сектор и поселок Валериановск.

Но отключенными остаются еще 22 стояка. Причина – есть сомнения в целостности газопровода. Прежде чем возобновить подачу газа по этим адресам, специалистам ГАЗЭКСа необходим доступ к внутриквартирному газовому оборудованию, сообщает официальный паблик «Качканарский городской округ».

«Я благодарю жителей города за проявленное терпение, гражданскую зрелость и взаимовыручку. Отмечу, что у нас не было в этот период ни одного пожара, система электроснабжения выдержала нагрузки. Считаю, что все службы отработали слажено: и газовики, и энергетики ТЭЦ. Мы получили большую помощь от правительства области, в том числе специалистами газовиками из Нижнего Тагила, Кушвы, Красноуральска, Нижней Туры и Серова. Без их помощи мы бы так быстро не справились. Отдельная благодарность руководителю газовой службы города Шнек Игорю Сергеевичу и его подчинённым. Сам Игорь Сергеевич отработал с момента аварии свыше 30 часов без сна, организовывая восстановление газоснабжение», – сообщил глава городского округа Андрей Ярославцев.

Как сообщал «Новый День», авария произошла на газораспределительной станции в 7 километрах от города. На месте прорыва газопровода возник пожар, который оперативно потушили сотрудники МЧС. Под отключение попали более 900 частных домов и 10,5 тысячи квартир в МКД. Качканарская ТЭЦ временно была переведена на мазут, чтобы обеспечить сотни домов теплом. Во время ремонта газопровода в Качканаре стояли тридцатиградусные морозы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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