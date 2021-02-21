Качканар остался без газа из-за аварии на газопроводе

В Качканаре сегодня вечером произошел пожар на газораспределительной станции, которая находится в 7 километрах от города. Тревожное сообщение поступило в МЧС в 18:00, пожарные справились с огнем в течение часа. Пострадавших в результате ЧП нет, но из-за аварии без газоснабжения остался 961 дом в частном секторе.

«По поручению главы региона администрация работает над обеспечением домов с печным отоплением дровами или обогревателями – там, где печек нет. Для этого организован подомовой обход. В муниципалитете развернуты несколько пунктов для временного размещения жителей на тот случай, если такая необходимость возникнет. Котельная, обеспечивающая город, оперативно перешла на мазут, тепло в многоквартирных домах есть. Без газа для приготовления пищи в настоящее время находятся 10,5 тысячи квартир», – сообщает ДИП губернатора.

По данным МЧС, аварийно-восстановительные работы ведут Нижнетуринское ЛПУ и АО «Газекс». В пресс-службе областного правительства добавили, что ориентировочное время окончания работ по восстановлению газопровода – 6 часов утра 22 февраля. Запуск газа предполагается провести до 15:00.

Качканар, Ангелина Сергеева

Качканар. Другие новости 21.02.21

Три шайбы на последней минуте: «Автомобилист» одержал драматичную победу над «Сочи». / Цветочный пиар, гололед и вакцинация от коронавируса в ТЦ – итоги недели от РИА «Новый День». / На Среднем Урале замедлилось снижение числа заболевших коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»