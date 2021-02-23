Работы по восстановлению газоснабжения в Качканаре осложнили сильные морозы

С восьми часов утра в Качканаре продолжаются работы по восстановлению подачи газа и тепла в дома после аварии, которая произошла вечером 21 февраля. Работы планируется завершить сегодня, но из-за морозов подача газа в некоторые районы может быть перенесена на завтра: сегодня в Качканаре, по данным на 10 часов утра, -33 °C.

«На данный момент уже подключены дома по улице Школьная, заканчиваются работы по Чехова. Далее специалисты перейдут к подключению Горной, Тургенева, Ермака, Некрасова и Таёжной. Также, согласно графика, этапами газ вернётся в МКД: 6а и 11 микрорайонов, 4 микрорайона и нечетные дома по Свердлова, 10 микрорайона и в дома 26, 28, 30 по Свердлова, 5 микрорайона и дома 39, 41, 45, 47 и 49 по Свердлова, 8 микрорайона, 7 микрорайона и в дома 12, 14 и 16 по улице Свердлова.

Работы планируется завершить сегодня в течение дня. Местные газовики, усиленные бригадами из других городов области, прилагают для этого максимум усилий. Но, как сообщают специалисты газовой службы, учитывая тяжёлые погодные условия и необходимость строго соблюдения регламентных работ при подключении газа, возможен перенос окончания работ на части адресов на следующий день», – сообщает паблик «Качканарский городской округ». В комментариях добавляют, что «на данный момент к газу подключен весь честный сектор».

Как сообщал «Новый День», на Качканарской газораспределительной станции прорвало газопровод, в результате чего возник пожар. ТЭЦ на время ремонта перевели на мазут, чтобы обеспечить жилые здания теплом. Однако жители в соцсетях жаловались на холод в домах. Всего в результате ЧП 961 частный дом и 10,5 тысячи квартир в МКД остались без газоснабжения.

Качканар, Марина Симбирятина

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