Подача газа в Качканаре идет по графику

Работы по восстановлению газоснабжения в Качканаре после аварии на газораспределительной станции идут согласно графику.

«По информации специалистов, на 13:00 газоснабжение запущено во всем частном секторе и 39 многоквартирных домах 11-го и частично 4-го микрорайона. По данным диспетчера компании ГАЗЭКС, ресурс также восстановлен во всех домах 4-го и 11-го микрорайонов, по нечетной стороне улицы Свердлова (с 7 по 37 дом). Также сейчас ведутся работы по подключению газа в 10-м микрорайоне», – говорится в паблике «Качканарский городской округ».

Ранее сообщалось что из-за морозов работы могут затянуться еще на один день.

Качканар, Марина Симбирятина

Качканар. Другие новости 23.02.21

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