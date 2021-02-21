Названа причина газового ЧП в Качканаре

Прокуратура Качканара организовала проверку в связи с аварией на городском газопроводе. Из-за происшествия почти тысяча жилых домов осталась без газа.

По предварительной информации, сегодня вечером на Качканарской станции случилась разгерметизация фланцевого соединения на выходе газораспределительной станции. Около 17.20 поступило сообщение об утечке газа, после чего произошло возгорание, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Пожар потушили сотрудники МЧС.

Городская котельная была оперативна переведена на мазут, благодаря этому тепло есть в 436 многоквартирных домах. Однако в 961 частном дома нет газа, из них в 360 домах есть отопление, так как они подключены к централизованной системе теплоснабжения. По данным прокуратуры, власти города развернули пункты обогрева в трех школах. Ранее сообщалось, что организован поквартирный обход в домах с печным отоплением, чтобы обеспечить жителей дровами и обогревателями. В Качканаре сейчас стоят морозы до -25 градусов.

«Выясняются обстоятельства случившегося. Будет дана правовая оценка соблюдению прав граждан на бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами, а также установлено, проведено ли устранение аварийной ситуации на сетях в строки, предусмотренные законом», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Качканар, Ангелина Сергеева

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