Десятки домов в Качканаре остаются без газа

В Качканаре до сих пор не во все дома вернули газ. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, аварийно-восстановительные работы на газораспределительной станции закончены, но адресные подключения продолжаются. Накануне администрация городского округа сообщала, что сегодня должны вернуть газ в 44 дома в 7-м, 8-м и 9-м микрорайонах и по улице Свердлова (дома № 12, 14, 16 и 45).

Напомним, 21 февраля в Качканаре загорелась газораспределительная станция, с возгоранием справились, но из-за ЧП около тысячи частных домов остались без газа. Многоквартирники топились от котельной, которую перевели на мазут. Работы по возвращению ресурса в дома затянулись из-за морозов. Для местных жителей разворачивали пункты обогрева в школах.

Качканар, Людмила Прокофьева

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