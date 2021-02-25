Крепкие морозы на Урале продержатся еще сутки, затем ослабеют

Сильные морозы задержатся на Урале еще на сутки. По данным метеорологов, 25 февраля на всей территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более.

Циклон, бушевавший вчера в Челябинской области, ушел в сторону Сибири. Осадки и ветер в уральских регионах ослабли, но морозы смягчатся только 26-27 февраля. Потеплеет на 7-10 градусов, однако холодная погода сохранится и на всю следующую неделю. Оттепели пока маловероятны, сообщает уральский гидрометцентр.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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