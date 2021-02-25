Из-за ОРВИ и коронавируса закрыты 168 детсадовских групп, 92 класса ушли на дистант

В Свердловской области на карантин из-за ОРВИ закрыто два детских сада, еще два временно не работают из-за коронавируса, карантин введен в 168 отдельных группах в 138 садиках. Школы в регионе не закрывались, но 92 класса учатся дистанционно.

«Закрытых на карантин школ в Свердловской области нет. Однако 92 класса в 67 школах переведены на дистанционное обучение из-за карантинных мероприятий, при этом образовательный процесс для учеников этих классов не остановлен», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Свердловской области в министерстве.

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, заболеваемость ОРВИ пошла на спад. За последнюю неделю зарегистрировано 29 122 случая ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 36,2% и на 7,8% ниже, чем на прошлой неделе. Грипп по-прежнему диагностируется в единичных случаях, в основном преобладают риновирусы, парагрипп, коронавирус и другие. Больше всего заболевших в Богдановиче, Туринском, Режевском, Невьянском городских округах, Краснотурьинске, в поселке Уральском и ЗАТО Свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 25.02.21

Коронавирусная статистика: спустя месяц после протестных акций уровень заболевания снижается. / Крепкие морозы на Урале продержатся еще сутки, затем ослабеют. / В Качканаре полностью восстановили газоснабжение домов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»