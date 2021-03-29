475 групп в детских садах закрыли на карантин из-за ОРВИ и коронавируса

В Свердловской области из-за ОРВИ на карантин закрыты 475 групп в детских садах, из них 463 – из-за ОРВИ и 12 – из-за коронавируса. Еще три садика закрыты полностью.

Об этом «Новому Дню» сообщили в министерстве образования Свердловской области. Для сравнения: месяц назад, в конце февраля, карантин был введен в 168 группах и двух детсадах.

«Закрытых на карантин школ в Свердловской области нет. Однако 51 класс в 33 школах закрыт на карантин, из них 34 класса – по гриппу и ОРВИ, 17 – по коронавирусной инфекции. При этом в 350 школах идут плановые каникулы, на каникулах находятся 248 389 обучающихся», – уточнили в министерстве.

Как ранее сообщали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в Свердловской области продолжается сезон ОРВИ. Неделей ранее был зарегистрирован 30 201 заболевший, что ниже уровня эпидпорога на 20,6%. На Екатеринбург приходилась почти половина случаев – 15 430. Это выше эпидпорога на 7,9%. Свежие данные о заболеваемости ОРВИ Роспотребнадзор опубликует завтра.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 29.03.21

На праймериз ЕР пришел еще один депутат ГД. / Подрядчик за свой счет отремонтирует «поплывшую» плитку в центре Екатеринбурга (ФОТО). / На праймериз ЕР заявился четвертый депутат Госдумы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»