На Урале снижается заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области снижается заболеваемость острыми респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. По данным регионального Роспотребнадзора, за минувшую неделю с 22 по 28 марта зарегистрировано 26 438 случаев ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога на 23,2%.

Специалисты также проводят лабораторные исследования вирусных инфекций. Было обследовано 165 заболевших, у них выявлены вирусы парагриппа, SARS-CoV-2, боковирусы, аденовирусы, риновирусы. При этом доминируют метапневмовирусы (14,5% от числа обследованных), чаще всего они обнаруживаются у детей.

Ранее «Новый День» писал, что в регионе из-за ОРВИ на карантин закрыты 475 групп в детских садах, в том числе 12 – из-за коронавируса.

Неблагополучными муниципалитетами по распространению респираторно-вирусных инфекций стали поселок Уральский, ЗАТО Свободный, Богданович, Верхняя Тура, Туринск, Реж и Сысертский округ. В Екатеринбурге число заболевших ОРВИ, наоборот, снижается. За неделю было зарегистрировано 13 292 случая, что ниже эпидпорога на 17,8%. Хотя в середине марта болели более 15 тысяч горожан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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