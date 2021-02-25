Свердловчанка, убившая 3-летнюю дочь молотком, отправлена в психиатрическую больницу

Свердловский областной суд принял решение о помещении жительницы Кировграда в психиатрическую лечебницу специализированного типа. Доказано, что подсудимая убила свою 3-летнюю дочь молотком, после чего пыталась покончить с собой. Психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, несчастье случилось утром 16 октября 2020 года. Находясь в своей квартире, женщина несколько раз ударила спящего ребенка по голове молотком. Девочка скончалась на месте происшествия.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что в правоохранительных органах на учете семья не состояла. «Мужчина и женщина – сожители, это был их общий ребенок, девочка посещала садик. Женщина, вероятно, осознав, что она натворила, попыталась свести счёты с жизнью, но быстро уйти от груза ответственности у неё не получилось, так как домой на обед пришёл её сожитель. Он и сообщил в оперативные службы о случившемся», – рассказал Горелых.

Кировград, Елена Владимирова

Кировград. Другие новости 25.02.21

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