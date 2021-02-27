Авиакомпания Royal Flight заявила, что не бросала туристов в аэропорту Антальи

Авиакомпания Royal Flight прокомментировала инцидент с туристами, которых не пустили на рейс после того, как самолет заменили из-за технических неисправностей.



«Для оперативного решения сложившейся ситуации была подобрана альтернатива по возврату туристов домой другим рейсом авиакомпании и на другом самолете, но меньшей вместимости. 184 пассажира вылетели в Екатеринбург спустя 4 часа, а оставшимся 15 пассажирам было предложено лететь через сутки с размещением в отеле на время ожидания рейса. В итоге эта группа пассажиров добровольно отказалась от предложенного проживания в отеле и вылета через сутки. Также они обратились по месту покупки билета с требованием о возврате денег за неосуществленную перевозку нашей авиакомпании. Данное требование было удовлетворено», – цитирует комментарий пресс-секретаря Royal Flight Максима Курашвили сайт TourDom.ru. В авиакомпании сообщили также, что пять человек остаются в аэропорту Антальи, им вернули деньги, но сейчас компания готова организовать им бесплатный вылет в ближайший к Екатеринбургу город – сегодня будет рейс до Уфы. Пока не известно, согласились ли люди на такой вариант.



Напомним, 14 туристов из Екатеринбурга на сутки застряли в турецком аэропорту. Сначала рейс авиакомпании Royal Flight был задержан из-за технических неисправностей самолета. Затем борт заменили, но на него пустили не всех путешественников, а только тех, кто покупал путевки у туроператора – остальным не хватило места. По словам туристов, через несколько часов ожидания в аэропорту Антальи они получили уведомления от компании, через которую покупали билеты, о том, что документы аннулированы в связи с отменой рейса. При этом возврат средств осуществляется в течение 60 рабочих дней, предлагалось самостоятельно оплатить новые билеты до Екатеринбурга. Представителей Royal Flight в турецком аэропорту не было .

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.21

«Единая Россия» устроит слушания для кандидатов-одномандатников в свердловский парламент. / Третья волна Covid-19, цены на нефть, протесты и Украина: факторы, которые повлияют на послание Путина. Авторская колонка политолога Андрея Перлы. / Полиция и СКР подтвердили, что в Среднеуральском женском монастыре искали преступника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»