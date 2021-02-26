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Пятница, 26 февраля 2021, 14:45 мск

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14 екатеринбуржцев не смогли улететь из Турции после замены сломанного самолета: их билеты аннулировали

14 туристов из Екатеринбурга уже сутки не могут вылетать из Антальи. Сначала рейс авиакомпании Royal Flight был задержан из-за технических неисправностей самолета. Затем борт заменили, но на него пустили не всех путешественников, а только тех, кто покупал путевки у туроператора. Остальным туристам, по их словам, аннулировали билеты и предложили ждать возврата денег 60 дней.

Как пишет портал е1.ru, рейс авиакомпании Royal Flight 8072 Анталья – Екатеринбург должен был вылететь из Турции еще в 18:25 по местному времени и прибыть в Кольцово в час ночи. Но после того, как пассажиров погрузили на борт, были выявлены неполадки в самолете. После чего туристам предложили ждать в аэропорту и отправили их на другом самолете, который следовал через Екатеринбург и Пермь. В Кольцово он приземлился в 5 часов утра.

Однако на этот борт пустили не всех туристов, а только тех, кто покупал пакетные туры у туроператора – консолидатора рейса. Еще 14 самостоятельных путешественников из Екатеринбурга, которые приобретали только авиабилеты на чартер, в самолет не пустили –не хватило мест. Как пишет е1.ru со ссылкой на самих туристов, через несколько часов ожидания в аэропорту Антальи люди получили уведомления от компании, через которую покупали билеты, о том, что документы аннулированы в связи с отменой рейса. При этом возврат средств осуществляется в течение 60 рабочих дней. А в данный момент люди должны самостоятельно оплатить новые билеты до Екатеринбурга. Представителей Royal Flight в турецком аэропорту нет. На запрос журналистов авиакомпания также пока не ответила.

Как сообщал «Новый День», первый самолет из Екатеринбурга в Анталью вылетел 16 февраля. Все места на него были проданы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 26.02.21

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