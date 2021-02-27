В Екатеринбурге началась вахта памяти Немцова (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня проходит вахта памяти Бориса Немцова. У памятника Татищеву и де Геннину установлен портрет убитого политика, горят свечи, горожане приносят цветы. Как передает корреспондент «Нового Дня», все проходит спокойно, неподалеку дежурит машина полиции, но сотрудники не мешают возлагать цветы.

На пешеходной части проспекта Ленина, в стороне от памятника отцам-основателям города, стоит мужчина с одиночным пикетом, у него на плакате написано «Борись за будущее своих детей». С цветами к портрету Немцова пришли известные в городе оппозиционеры – осужденный по делу «Открытой России» сторонник «Парнаса» Максим Верников, главный «яблочник» региона Максим Петлин и координатор штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько. Последний принес портрет Немцова с надписью «Иметь свое мнение опасно для жизни». Никого из них не задержали.

Оппозиционеры планировали провести акцию памяти и траурный митинг, но Министерство общественной безопасности отказалось это согласовывать, сославшись на пандемию. В итоге активисты решили ограничиться возложением цветов и круглым столом в отеле «Гранд Авеню» . Причем накануне к Верникову на кладбище, где он работает по решению суда, приходил полицейский с напоминанием о запрете митинга.

Вахта памяти продлится до 01:30 (время убийства оппозиционера). Немцова застрелили 27 февраля 2015 года. Ежегодно в крупных городах проходят траурные мероприятия. В Екатеринбурге в предыдущие годы организовывали митинги, правда, не в центре города – там оппозиции собираться давно не разрешают.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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