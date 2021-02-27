ГИБДД предупреждает о сильных снегопадах в Свердловской области

Синоптики снова прогнозируют непогоду на Среднем Урале: регион засыпет снегом. В ГИБДД просят быть внимательнее и осторожнее на дорогах: помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, аккуратнее маневрировать и снижать скорость так, чтобы успеть среагировать в случае возникновения опасности.

«Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен капюшон, что может привести к дорожному происшествию. В таких погодных условиях пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге, помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда значительно увеличивается», – напомнили в УГИБДД по свердловской области. Попавших в трудную ситуацию на дороге просят обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по телефону 02 или 112. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

Добавим, в Свердловской области на этой неделе стояли аномальные морозы, а в соседней Челябинской кроме холода была метель, из-за чего трассы перекрывались, а застрявших в сугробах автомобилистов вытаскивали спасатели.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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