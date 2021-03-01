На Урале в марте выпадет аномальное количество осадков

В Екатеринбурге, Челябинской, Курганской областях в марте может выпасть аномальное количество осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Аномальное количество осадков будет в регионах, расположенных на нижней и средней Волге, на Урале – Екатеринбург, Челябинская, Курганская области, также в Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае», – цитирует синоптика ТАСС.

Как пояснил специалист, это не означает, что снег будет идти непрерывно. «Прогнозируется сильнейшая неоднородность, чередование периодов», – говорит Вильфанд.

Добавим, в Свердловской области в ближайшие три дня ожидаются снегопады – местами небольшие, местами – умеренные. Сегодня температура воздуха днем поднимется до -16…-11 градусов, завтра – до -12…-7. В среду потеплеет до -7…-2 градусов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 01.03.21

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