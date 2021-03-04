ГИБДД вновь призывает водителей отказаться от поездок из-за обильных снегопадов и гололеда

В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются снегопады, метель и перепады температур от 0 до -10 градусов. Госавтоинспекция просит водителей, особенно неопытных, временно отказаться от поездок.

По данным свердловского Гидрометцентра, в ближайшие три дня в регионе ожидается снег – местами умеренный, местами – обильный, а также метель. Температура воздуха будет колебаться днем от 0 до -10 градусов, ночами будет холодать до -16, на севере – до -25.

«В дневное время ожидается таянье снега, а в ночное время, при наступлении минусовых температур, возможно образование наледи на дорогах, в связи с чем Госавтоинспекция призывает водителей, особенно с небольшим опытом управления в таких погодных условиях, отказаться от поездок на личном транспорте», – сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Если отказаться от поездки не получится, водителей просят быть внимательными, не ехать быстро, увеличить дистанцию и боковой интервал до других автомобилей. Особое внимание просят уделить при проезде мостов, путепроводов, эстакад, именно в этих местах вероятно образование наледи. При проезде перекрестков, пешеходных переходов, дворовых территорий и остановок общественного транспорта, где ледяной накат образуется вследствие постоянных торможений, быть готовыми остановиться в случае появления пешеходов и других транспортных средств.

Кроме того, свердловчан просят не ездить в Челябинскую область, где из-за метелей может быть ограничено движение на дороге федерального значения М5 «Урал».

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в марте в Свердловской области выпадет аномальное количество осадков.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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