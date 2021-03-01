Олег Забродин: «Думаю, что рост числа наркоманов в 2020 году не связан с пандемией»

По итогам 2020 года в Свердловской области число граждан, у которых диагностирован синдром зависимости от наркотических веществ, увеличилось на 1% и составило 5 986 человек. Но пандемия коронавируса здесь, скорее всего, ни при чем.

Об этом рассказал на пресс-конференции главный нарколог Свердловской области Олег Забродин. Эксперт добавил, что свердловские показатели – на 10% ниже общероссийского уровня и на 18% ниже среднего уровня по УрФО. «Я считаю, что это стабильно хорошие показатели, и мы очень бережно относимся к этой нашей статистике», – подчеркнул Забродин.

С пандемией Covid-19 рост числа наркоманов, по мнению Олега Забродина, не связан. «Думаю, что с пандемией это не связано никак. Во всяком случае, чтобы выявить, связано это или нет, должно пройти время, нужно все проанализировать. Я понимаю, что меня хотят вывести на тему о том, что в прошлом году многие люди работали на удаленке, много времени проводили дома. Но это не оказало резкого, и даже – не резкого влияния. Один процент – это не тот процент, который я бы рассматривал в качестве высокого показателя динамики», – сказал Забродин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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