От передозировки наркотиков в Екатеринбурге в 2020 году умер 191 человек

В 2020 году в Екатеринбурге от острых отравлений наркотическими веществами умер 191 человек, тогда как в 2019-м – 127. Об этом рассказала депутатам городской думы Юлия Касимова, председатель комитета по молодежной политике мэрии Екатеринбурга. Она объяснила этот рост тем, что незаконный рынок оборота наркотиков наполнен «синтетикой», которая особенно опасна для организма человека.

Всего на конец 2020 года на учете в Екатеринбурге состояло 1605 наркоманов, что несколько больше, чем в 2019 году, – 1397 человек. Но, по словам Касимовой, это не связано с общей динамикой количества заболевших. Такие цифры сложились в результате изменения в приказе минздрава РФ. Теперь из перечня оснований для снятия с учета у нарколога ушел такой критерий, как долгое отсутствие сведений о пациенте. «Эти люди будут оставаться в поле внимания медработников, и, возможно, упустить кого-то будет сложнее», – прокомментировала Касимова.

Как уже писал «Новый День», в целом по Свердловской области по итогам 2020 года число граждан, у которых диагностирован синдром зависимости от наркотических веществ, увеличилось только на 1% и составило 5 986 человек. Об этом накануне рассказал на пресс-конференции главный нарколог Свердловской области Олег Забродин. Эксперт добавил, что свердловские показатели – на 10% ниже общероссийского уровня и на 18% ниже среднего уровня по УрФО. «Я считаю, что это стабильно хорошие показатели, и мы очень бережно относимся к этой нашей статистике», – подчеркнул Забродин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.03.21

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