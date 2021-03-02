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Вторник, 2 марта 2021, 13:06 мск

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Гендиректор «Мотива» стал фигурантом уголовного дела

Генеральный директор телекоммуникационной группы «Мотив» Алексей Артемасов стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили РИА «Новый День» источники в силовых структура Свердловской области, речь идет об уклонении от уплаты налогов. «Расследуется несколько эпизодов от 2015-2017 годов, когда с помощью фиктивных сделок на сумму 2,6 млрд рублей компания могла занизить налогооблагаемую базу», – сообщили информированные источники.

В офисах «Мотива» на Мамина-Сибиряка, 85, в Екатеринбурге и месту жительства ряда сотрудников финансового подразделения компании, а также у фигуранта уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов» были проведены следственные действия.

Напомним, «Мотив» является региональной телекоммуникационной компанией, обеспечивающей услуги связи в Уральском федеральном округе. Учредителем ее является авторитетный бизнесмен Виталий Кочетков.

В последний раз оперативные мероприятия в офисе «Мотива» проводились летом прошлого года, в пресс-службе компании их связали с деятельностью одного из своих контрагентов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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