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Понедельник, 17 мая 2021, 12:20 мск

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Суд арестовал имущество гендиректора «Мотива» по делу об уклонении от уплаты налогов

Ленинский райсуд Екатеринбурга наложил арест на имущество сотового оператора «Мотив» и его гендиректора Алексея Артемасова. У топ-менеджера арестованы семь объектов недвижимости и два земельных участка, сообщает издание «Коммерсант-Урал» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что Артемасов стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». В связи с этим в марте этого года в офисах «Мотива» и по месту жительства нескольких сотрудников финансового блока компании проводились обыски.

По версии следствия, сотовый оператор уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 509 миллионов рублей, заключив фиктивные договоры на 2,6 миллиарда рублей.

«В отношении ООО «Екатеринбург-2000» продолжаются проверки, так как есть подозрения, что компания систематически занижала налогооблагаемую базу, завышая расходы. Кроме того, проверяются и другие активы владельца «Мотива» Виталия Кочеткова (Богдановичский молочный завод, база отдыха «Курганово»), которые уклонялись от предоставления сведений в налоговые органы», – сообщает «Коммерсант-Урал».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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