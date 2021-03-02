Свердловчанам, которые привились от Covid-19 до декабря, могли поставить плацебо

В свердловском минздраве не отрицают, что до декабря 2020 года, когда шел экспериментальный этап вакцинации от коронавируса, вместо реальной вакцины «Спутник V» кто-то из жителей мог получить дозу плацебо. «Это было обязательным условием эксперимента», – прокомментировал сегодня на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.

При этом неизвестно, были ли реально поставки плацебо или нет – это могут знать только производители вакцины, проводившие исследование.

«Но с начала декабря нет плацебо, потому что идет уже массовое вакцинирование, а не исследование», – заверил Сергей Турков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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