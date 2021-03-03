Александр Харитонов: привитые плацебо смогут получить настоящую вакцину от коронавируса

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов сообщил, что уральцы, получившие вместо реальной вакцины «Спутник V» плацебо в рамках клинических испытаний, смогут привиться во второй раз.

«Те люди, кто участвовали в испытаниях вакцины, четко знали об этом. Каждого участника обязательно обследовали по истечении определенного срока. Поэтому за этих людей не стоит волноваться. Думаю, организаторы исследований дадут или уже дали рекомендации [испытуемым], когда им можно сделать прививку, если им действительно не вводили реальную дозу вакцины», – сообщил медик на брифинге.

Напомним, о возможных случаях замены прививки от коронавируса на плацебо у людей, который проходили вакцинацию до декабря 2020 года, рассказал накануне первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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