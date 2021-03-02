В Свердловскую область пока не поступали ПЦР-тесты на выявление новых штаммов коронавируса

В Свердловскую область пока не поступали ПЦР-тесты на определение новых штаммов коронавируса, зарегистрированных в мире. Об этом сообщил во время брифинга по итогам заседания оперштаба замминистра здравоохранения региона Сергей Турков.

«У меня нет сведений, на каком этапе идет разработка. Отдельные ПЦР-тесты на другие штаммы к нам не поступали», – отметил чиновник.

В середине февраля Роспотребнадзор России сообщил, что Центральный НИИ эпидемиологии разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма). По данным врачей, новая система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма и позволяет избежать ложноположительных результатов. Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России.

«Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)», – сообщал Роспотребнадзор.

Напомним, о «британском» штамме коронавируса стало известно в декабре 2020 года. Сейчас мутировавший вирус обнаруживается в разных странах по всему миру. К вспышке заболеваемости британским коронавирусом уже готовится и Москва, о чем сообщала пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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