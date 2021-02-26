В Москве ждут британский штамм COVID-19 к апрелю

Москва готова к вспышке заболеваемости британским штаммом коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
«В Москве на сегодняшний день развёрнуто достаточное количество коек для приема пациентов с коронавирусом. Больницы и резервные госпитали в полной мере обеспечены необходимым оборудованием и медицинским персоналом, у врачей за период борьбы с COVID накоплен огромный опыт. Более того, положительная динамика в эпидемиологической обстановке позволяет сейчас выводить из работы с коронавирусом профильные стационары», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Сегодня в СМИ появилась информация, что столичные власти ожидают в апреле вспышку британского штамма коронавируса и ухудшения эпидемиологической ситуации.
Напомним, в конце января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил более высокую смертность от британского штамма. Правительственный советник Патрик Валланс уточнил, что риск смерти может повышаться на 30%. Во Всемирной организации здравоохранения, впрочем, отметили, что рост смертности может быть вызван не более агрессивным штаммом, а перегруженностью системы здравоохранения.
Москва, Александра Быстрицкая
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