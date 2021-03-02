Мэрия: от взрыва самогонного аппарата в коммуналке дом не пострадал

Администрация Екатеринбурга прокомментировала последствия взрыва самогонного аппарата в коммунальной квартире на Авиаторов, 11.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сам жилой дом повреждений не получил, выбиты только 5 из 6 окон в квартире, где все произошло. Коммунальные услуги (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение) жителям предоставляются в полном объеме. Управляющая организации ООО «Ремстройкомплекс – Екатеринбург» восстанавливает тепловой контур здания.

Напомним, сегодня на улице Авиаторов в одной из квартир трехэтажного дома прогремел взрыв. В квартире на втором этажи выбило окна, один мужчина госпитализирован с ожогами. Прибывшие на место полицейские сначала подумали, что причиной хлопка могла стать неисправность газового оборудования. Но оказалось, что в квартире на втором этаже был установлен самодельный самогонный аппарат – это и стало причиной взрыва.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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