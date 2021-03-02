В Екатеринбурге в жилом доме взорвался самогонный аппарат, есть пострадавший

На улице Авиаторов сегодня днем в одной из квартир трехэтажного дома прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался самогонный аппарат. В квартире на втором этажи выбило окна, один мужчина госпитализирован с ожогами. Жильцы дома эвакуированы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, ЧП случилось на улице Авиаторов, 11. Прибывшие на место полицейские сначала отрабатывали версию, согласно которой причиной хлопка могла стать неисправность газового оборудования. Но оказалось, что в квартире на втором этаже был установлен самодельный самогонный аппарат – скорее всего, это и стало причиной взрыва.

В квартире, в которой произошел инцидент, выбиты окна. Жильцов трехэтажки эвакуировали сотрудники МЧС.

«Здание серьезных повреждений не получило, в окнах выбило стекла. В жилище, где все произошло, находились несколько человек, но госпитализация потребовалась лишь одному – 50-летнему гражданину. Он доставлен в ожоговый центр ГКБ № 40 с ожогами тела порядка 20%. Медики оказывают ему необходимую помощь», – сообщил «Новому Дню» глава пресс-службы регионального главка полковник Валерий Горелых.

На месте ЧП работают сотрудники отдела № 6 УМВД Екатеринбурга. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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