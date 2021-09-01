В Астрахани взорвался самогонный аппарат, есть пострадавшие

В Астрахани в жилом многоквартирном доме взорвался самогонный аппарат. В результате пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел в Трусовском районе города. Взрыв раздался в квартире на втором этаже дома по улице Димитрова.

На место происшествия прибыли пожарные, медики и полиция. Медицинская помощь потребовалась двоим пострадавшим, одного из них госпитализировали.

Сотрудники экстренных служб оценили последствия взрыва и заключили, что конструкции дома серьезно не пострадали. Взрывной волной лишь выбило стекла. Причиной ЧП, по данным МЧС, стало нарушение технологического процесса.

Астрахань, Зоя Осколкова

Астрахань. Другие новости 01.09.21

Туристов призвали обходить вулкан Шивелуч из-за близкого извержения. / На Кубани мужчина пострадал при взрыве во время травли тараканов. / В Петербурге девочка ранила спасавшего ее полицейского. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»