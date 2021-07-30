В Башкирии два человека пострадали при взрыве самогонного аппарата

В Башкирии произошел хлопок паров самогонного аппарата. Два человека пострадали. Жильцов дома пришлось эвакуировать.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, взрыв произошел в городе Салават. «В квартире на 1 этаже в помещении кухни произошел хлопок паров спирта самогонного аппарата», – уточнили в ведомстве.

В результате в квартире произошло обрушение штукатурки, разрушилась балконная рама, разбилось стекло, повредились межкомнатные и входная двери, пишут местные СМИ. Мужчина и женщина госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами.

Из здания эвакуировано 30 человек, среди них шестеро детей. Для жильцов подготовили пункт временного размещения, однако они отказались туда ехать. Обследование дома показало, что газовый трубопровод не поврежден, утечки газа не произошло.

Уфа, Зоя Осколкова

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