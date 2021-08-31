В Чите в жилом доме взорвался самогонный аппарат. Есть пострадавшие и разрушения

В одной из квартир в Чите взорвался самогонный аппарат. В результате ЧП пострадали 40-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

В момент взрыва они находились на кухне, где работал самогонный аппарат. Обе пострадавшие госпитализированы, сообщает ТАСС на власти города. Женщина помещена в реанимацию краевой клинической больницы. Состояние ребенка врачи оценивают как средней степени тяжести. Девочка находится в детской клинической больнице.

Взрывной волной разрушены две межквартирные стены. Три квартиры повреждены.

Чита, Наталья Петрова

Чита. Другие новости 31.08.21

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