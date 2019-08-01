Скончалась супруга высокопоставленного следователя, пострадавшая весной при взрыве на Мехренцева

В Екатеринбурге скончалась Анастасия Медведевских, пострадавшая при взрыве самогонного аппарата в одной из квартир дома № 46 по улице Мехренцева в апреле этого года.

Несколько месяцев женщина была на лечении в ожоговом центре 40-й городской больницы. По данным Е1, у нее развился сепсис (заражение крови) после обширных ожогов. Прощание с Анастасией и похороны пройдут 2 августа, сообщает паблик «Народное телевидение Асбеста».

Напомним, взрыв и последовавший за ним пожар случился в квартире Медведевских на 15-м этаже утром 10 апреля. Хлопок был такой силы, что из окна выбросило кота, затем соседи слышали плач.

Взрыв в многоэтажке

При пожаре серьезные травмы получили 38-летняя Анастасия и ее 42-летний супруг Егор Медведевских, который возглавляет следственный отдел СКР по Железнодорожному району Екатеринбурга. У семейной пары двое детей, но в момент взрыва их в квартире не было.

Из других жильцов никто не пострадал. Позже в выгоревшем помещении пожарные обнаружили останки оборудования, похожего на самогонный аппарат и бутылки с жидкостью. В мае доследственная проверка по факту взрыва была завершена, по ее итогам принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Видео из пострадавшей квартиры

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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