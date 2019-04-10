«При взрыве из окна выбросило кота»: подробности пожара на Мехренцева (ФОТО)

Прокуратура начала проверку в связи с взрывом и пожаром в доме №46 по улице Мехренцева. На место происшествия выехал прокурор Ленинского района Вахит Батаргалиев.

в надзорном органе сообщили, что рассматривается несколько версий: от проведения жильцами дома отделочных работ с нарушением техники безопасности до взрыва бытового прибора. Напомним, первоначально от соседей прозвучала версия о взорвавшемся газовом баллоне для установки натяжных потолков в квартире, где жильцы, вероятно, самостоятельно проводили отделочные работы. Сам дом не газифицирован, в квартирах стоят электроплиты.

Напомним, хозяева квартиры – муж и жена, были госпитализированы в ожоговое отделение. Жильцы соседнего дома рассказали РИА «Новый День», как случилось ЧП.

«Услышал хлопок, который был похож на стук двери. Потом узнал, что случился взрыв. При взрыве в этой квартире выбило стеклопакет и, предположительно, выбросило кота из окна. Видел, как выводили из дома хозяев квартиры. Мужчина был в оборванной одежде, женщина в халате. Их увезли в больницу», – сообщил очевидец. Кот при падении с 15-го этажа не выжил. Как рассказала работница киоска, расположенного по соседству, из окна квартиры после взрыва слышался плач, а кот выпрыгнул из окна сам.

«По результатам пожарно-технической экспертизы будет установлена причина взрыва и очага пожара. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства данного инцидента, после чего будет дана правовая оценка», – отметили в прокуратуре.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 10.24. Пожарные справились с огнем за 20 минут, соседние квартиры не пострадали. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На время тушения пожара из дома было эвакуировано 20 человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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