В сгоревшей квартире на Мехренцева жил начальник СК Железнодорожного района (ВИДЕО)

Появились подробности о пострадавшем владельце квартиры в многоэтажке на улице Мехренцева, в которой сегодня утром произошел взрыв и затем вспыхнул пожар. По данным источника РИА «Новый День», речь идет о 42-летнем подполковнике юстиции Егоре Медведевских. Он возглавляет следственный отдел СКР по Железнодорожному району Екатеринбурга.

Взрыв. Видео с камер наблюдения

Известно, что в пожаре пострадали Медведевских и его супруга. Они были доставлены в больницу. Их состояние тяжелое, ожоги составляют 50% площади тела. У семейной пары двое детей, но их не было в квартире в момент взрыва. В областном СК агентству кратко сообщили, что пока информации по этому инциденту нет.

Напомним, взрыв в квартире на 15 этаже дома на улице Мехренцева прогремел сегодня в 10:24. Взрывной силой выбило стеклопакеты, из окна вылетел кот. Животное погибло. После хлопка начался пожар. Приехавшие пожарные за 20 минут справились с огнем. Очевидцы рассказали, что из подъезда вывели хозяев квартиры – мужчину в оборванной одежде и женщину в халате. Их увезли в больницу.

Взрыв в многоэтажке

Напомним, прокуратура рассматривает несколько версий ЧП: от проведения жильцами дома отделочных работ с нарушением техники безопасности до взрыва бытового прибора.

Первоначально звучало предположение, что в квартире взорвался газовый баллон для установки натяжных потолков, затем появилась версия о взрыве самогонного аппарата. По словам соседей, жильцы сгоревшей квартиры могли для экономии электроэнергии использовать плитки на газу. Отметим, что многоэтажки в Академическом районе не газифицированы.

В прокуратуре сообщили, что причина взрыва и возникновения очага пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Уже после публикации этого материала в СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по данному инциденту проводится проверка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.04.19

Таможенники задержали девушку, которая заказала посылку с наркотиками. / Уральские технари научили домофоны звонить владельцам квартир и сообщать об угрозах и гостях. / Свердловская область стала лидером по количеству погибших на пожарах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»