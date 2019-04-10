Последствия взрыва и пожара в квартире на Мехренцева – видео Службы спасения

В сгоревшей квартире на Мехренцева, 46 пожарные обнаружили остатки оборудования, похожего на самогонный аппарат и бутыли с жидкостью. Помещение сильно пострадало от пожара – стены и коридор полностью выгорели. Сумма ущерба до сих пор устанавливается.

Напомним, ранее в прокуратуре сообщили, что рассматривается несколько версий случившегося: от взрыва газового баллона при установке натяжных потолков до взрыва самогонного аппарата. Назначена пожарно-техническая экспертиза. В пресс-службе регионального управления МЧС затруднились ответить, когда станет известна точная причина пожара. В прокуратуре отметили, что проверка инцидента может занять около месяца.

Видео из пострадавшей квартиры

В пресс-службе УК «Академическая» сообщили, что пожар в квартире на 15 этаже начался спустя почти пять минут после того, как очевидцы услышали хлопок. Момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на соседних домах. На кадрах видно, как ударной волной выбило стекла и рамы, а через несколько минут из пострадавшей квартиры слабо потянулись клубы белого дыма. Еще через 5-7 минут из окон повалил дым черного цвета. Очевидцы сообщали, что при взрыве из окна вылетел кот. Животное при падении погибло.

В управляющей компании заявили, что выбитые взрывом окна и двери будут заменены в кратчайшее время. Собственникам соседних квартир будет оказана помощь. Служба клининга наводит порядок в подъезде, дворники прибирают общедомовую территорию. Ремонтные работы в седьмом подъезде и на фасаде здания будут проведены к лету.

Добавим, что в пожаре пострадали хозяева квартиры – мужчина и женщина. По данным источника агентства, это глава следственного отдела Железнодорожного района Егор Медведевских и его супруга. Пострадавшие были госпитализированы.

В областном следственном комитете ограничились комментарием о начавшейся проверке инцидента. «В ходе проверки следствием СКР будут проверены все возможные версии произошедшего, и будет принято процессуальное решение относительно указанного происшествия», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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