Следователи отказали в возбуждении уголовного дела по факту взрыва и пожара в новостройке на Мехренцева

В СКР завершена проверка по факту взрыва в квартире в жилой многоэтажке на улице Мехренцева в спальном районе Екатеринбурга. «По итогам доследственной проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, взрыв, за которым последовал пожар в квартире на 15-м этаже на ул. Мехренцева, 46, произошел 10 апреля. Во время инцидента в помещении находились жена и муж – последний, по данным источника, – глава следственного отдела Железнодорожного района Евгений Медведевских. Супруги были доставлены в ожоговое отделение.

В тот же день на месте происшествия были обнаружены останки оборудования, похожего на самогонный аппарат и бутылки с жидкостью. Сама квартира выгорела дотла. Кроме ее жильцов никто не пострадал.

Екатеринбург, служба информации

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