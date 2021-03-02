Свердловская область попала в «красную зону» по уровню свободы в интернете

Проект «Сетевые свободы» выпустил ежегодный доклад о свободе интернета в России. Практически на 30% за год выросло количество уголовных дел в сети, возбуждено было 289 дел. Почти в два раза выросло количество угроз и применения насилия, правозащитники зафиксировали более сотни случаев, в 48 из них пострадавшими были представители СМИ, а нападающие чаще всего – силовики и представители охранных предприятий. Шестой год подряд сокращается число регионов в зеленой зоне – их осталось только два, Чукотка и Тыва. За 2020 год почти на треть стало больше регионов в красной зоне. Свердловская область в числе худших остается пятый год подряд.

Докладчики отнесли Средний Урал к регионам, где чаще всего лишали свободы пользователей сети за распространение информации. Также область попала в список из 21 субъекта, где зафиксированы случаи применения насилия или угроз в связи с выражением мнения, но абсолютные рекордсмены в этой категории Чечня (40), Москва (17) и Хабаровский край (5). В Свердловской области насилия было на 1 случай меньше – 4. Кроме того, за год в регионе было зафиксировано 8 случаев уголовного преследования из-за сообщений в интернете (в том числе, вынесен первый приговор за создание паблика про блатную жизнь), 20 случаев административного давления, 38 фактов интернет-цензуры, подано 4 гражданских иска, случилось 14 кибератак, еще два случая проходят по категории «Другое».

Всего по России было зафиксировано 275 532 отдельных случая вмешательства в свободу интернета, и практически все они связаны с ограничением доступа к сайтам и сервисам, и с запретом информации по различным основаниям.

Авторы доклада также перечислили основные события, повлиявшие на свободу в сети:

Роскомнадзор и Генпрокуратура перестали блокировать телеграм;

ЕСПЧ вынес несколько важных постановлений по делам, связанным с ограничением доступа к информации в интернете;

была попытка убийства Навального, который является центральной фигурой в общественнополитическом Рунете – его деятельность в последние годы заставляла власти ужесточать цензуру;

больше десятка администраторов популярных Telegram-каналов и пабликов в социальных сетях подвергаются уголовному преследованию и насилию;

президент Путин подписал ряд законов, ограничивающих свободу интернета и деятельность СМИ, а также вводящих или ужесточающих ответственность за различные формы выражение мнения (среди них – криминализация недостоверной информации, введение лишения свободы за клевету и расширение уголовной ответственности «иностранных агентов», а также засекречивание сведений о личности и собственности силовиков, чиновников и их родственников).

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 02.03.21

Мэрия: от взрыва самогонного аппарата в коммуналке дом не пострадал. / В Свердловскую область пока не поступали ПЦР-тесты на выявление новых штаммов коронавируса. / Стала известна дата нового боя с участием Ивана Штыркова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»