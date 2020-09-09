От условного срока до 7 лет колонии: вынесен приговор по «делу АУЕ» (организация запрещена в России)

Сегодня в Екатеринбургском гарнизонном военном суде был оглашен приговор по «делу АУЕ» (организация запрещена в РФ). Перед судом предстали трое: бывший санитар 354-го окружного военного госпиталя Николай Бабарика, его супруга Наталья и друг семьи Артем Зуев. Их обвинили в призывах к экстремизму, создании и участии в экстремистском сообществе и возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 282, ст. 282.1 УК РФ).

Как сообщает лидер правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, по версии следствия, в 2011 году Бабарика создал в «ВКонтакте» сообщество «А.У.Е.» (с июня 2018 года такие паблики запрещены в России решением суда, с августа 2020 года сама организация запрещена в России). Наталья Бабарика тоже вступила в сообщество и опубликовала там 14 постов. Друга семьи Зуева обвинили в том, что он создал паблик, в котором торговал изделиями с символикой «воровской романтики».

Сегодня был вынесен приговор, согласно которому на свободе осталась только Наталья Бабарика – ее приговорили к четырем годам условно. Ее муж и Андрей Зуев получили реальные сроки – 7 лет и 3 года 9 месяцев соответственно.

Как уже писал «Новый День», в августе этого года Верховный суд России признал молодежное криминальное движение, или субкультуру АУЕ («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство», запрещена в России), пропагандирующее воровские и тюремные понятия, экстремистским и запретил его на территории РФ. Таким образом, ВС РФ удовлетворил административный иск генпрокурора России Игоря Краснова. Суд установил, что АУЕ (запрещена в РФ) является «хорошо структурированной и управляемой организацией – молодежным движением экстремистской направленности». Его участники, по данным Генпрокуратуры, «совершали экстремистские правонарушения», а также причастны к массовым беспорядкам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.09.20

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