Верховный суд признал АУЕ экстремистской организацией и запретил ее в России

Верховный суд России признал молодежное криминальное движение, или субкультуру, АУЕ («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство»), пропагандирующее воровские и тюремные понятия, экстремистским и запретил его на территории РФ. Таким образом, ВС РФ удовлетворил административный иск генпрокурора России Игоря Краснова, сообщается на сайте главного надзорного ведомства страны. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Суд установил, что АУЕ (запрещена в РФ) является «хорошо структурированной и управляемой организацией – молодежным движением экстремистской направленности». Его участники, по данным Генпрокуратуры, «совершали экстремистские правонарушения», а также причастны к массовым беспорядкам.

Как отмечает Генпрокуратура, «деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству». Надзорное ведомство обращает внимание на то, что «в деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию».

По мнению Генпрокуратура, запрет АУЕ позволит «эффективно пресекать преступную деятельность его участников, защитить интересы подрастающего поколения», а также «способствовать оздоровлению общества».

Напомним, в прошлом году Генпрокуратура проводила проверки в ряде регионов России в связи с информацией о распространении криминальной субкультуры АУЕ среди подростков. Как показала проверка, приверженность к идеологии АУЕ (запрещена в РФ) «распространяется очень быстро через интернет». По ее итогам по обращениям Генпрокуратуры было заблокировано более 7 тыс. сайтов с АУЕ-тематикой, отчитались в надзорном ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.08.20

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