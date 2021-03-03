Ленинский райсуд остался без электричества

Сегодня около 10:30 в здании Ленинского районного суда Екатеринбурга отключилось электричество.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с этим не может начаться судебное заседание по резонансному уголовному делу в отношении Владимира Васильева, подозреваемого в пьяном ДТП с двумя жертвами, а также заседания по ряду других дел. Напомним, на каждом судебном заседании по уголовному делу должны вестись аудио- и видеозаписи, а также протокол в электронном виде.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 03.03.21
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