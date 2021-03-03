Электричество в район Южного автовокзала вернется в течение двух часов

В пресс-службе «Россети-Урал-Екатеринбург» пояснили, почему пропало электричество в Ленинском районном суде и ближайших зданиях.

«Произошло технологическое нарушение в распределительной сети 6 кВ. В результате чего ограничено электроснабжение потребителей в районе Южного автовокзала, а именно в месте пересечения улиц Щорса – Чайковского и Трактористов – Белинского – Фучика. Бригады энергетиков работают на месте. Примерное время восстановления энергоснабжения – около двух часов», – пояснили в пресс-службе энергокомпании.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня около 10:30 в здании Ленинского районного суда Екатеринбурга (Щорса, 68) отключилось электричество. В связи с этим отложено судебное заседание по резонансному уголовному делу в отношении Владимира Васильева, подозреваемого в пьяном ДТП с двумя жертвами, а также заседания по ряду других дел. Напомним, на каждом судебном заседании по уголовному делу должны вестись аудио- и видеозаписи, а также протокол в электронном виде.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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