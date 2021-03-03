В Екатеринбурге от коронавируса привились 4,6% жителей

В Екатеринбурге и Свердловской области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Как сообщил на брифинге главный городской эпидемиолог Александр Харитонов, в уральской столице первый компонент вакцины «Спутник V» получили 56,6 тысячи человек, из них около 10 тысяч – это люди старше 65 лет. Второй компонент поставили почти 30 тысяч екатеринбуржцев, то есть прошли полную вакцинацию от коронавируса.

«Пока количество привитых еще недостаточно для защиты населения от Covid-19. Охват по городу составляет 4,6%, а нужно порядка 60%. Но с учетом переболевших людей, у которых есть антитела, определенный эффект в защите от коронавируса сейчас есть», – отметил медик.

Он напомнил, что в Екатеринбурге работает 46 прививочных кабинетов в 16 больницах, также есть мобильные прививочные бригады. Харитонов советует записываться на прививку на сайтах поликлиник по месту жительства и по телефону 122 и не беспокоиться, если приглашения приходится ждать долго.

«Действительно, существует очередь на вакцинацию. В Екатеринбурге записались на прививку чуть более 62 тысяч человек. Это хорошая цифра, которая позволяет городу планировать заявку на поставку вакцины. «Спутник V» поступает к нам централизованно за счет федерального бюджета», – сообщил Харитонов.

По его словам, к опыту массовой вакцинации в торговых центрах городские власти пока относятся осторожно. Первый эксперимент прошел в ТЦ «Дирижабль» 17 февраля. Теперь людям, которые поставили там первый компонент вакцины «Спутник V», необходимо 10 марта также явиться в этот торговый центр, чтобы получить вторую необходимую дозу прививки. Вакцинация будет проходить с 11:00 до 14:00.

«Нам важно посмотреть, сколько человек придет на вторую прививку. К сожалению, мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда человек поставил первую прививку в Москве или в другом городе, а затем приезжает в Екатеринбурге и требует в поликлинике поставить ему второй компонент «Спутника V». Это очень сложно организовать, потому что есть ограниченное количество вакцины. Если у нас появится вакцина «ЭпиВакКорона», то будет легче, поскольку там две дозы прививки равноценные. Если же вы прививаетесь «Спутником V», то за получением второй прививки на 21-й день нужно приходить в то же место, где ставили первую», – пояснил главный эпидемиолог Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 03.03.21

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