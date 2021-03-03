Соцсети на заявление сенатора о «маргинальных пикетчиках»: «Сделали людей бомжами, а смотреть на них неприятно» (ВИДЕО)

Член Совета Федерации от Тувы, бывший депутат Госдумы РФ Людмила Нарусова выступила накануне с неожиданным заявлением, касающимся одиночных пикетов на ступенях сената, которые «неприятны» ей. «Мы ведь, по-моему, приняли закон о допустимости одиночных пикетов? Одиночные пикеты можно проводить? Вы знаете, коллеги, ну я знаю, как каждый к этому относится, но когда я вижу маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые ну вообще ни в какие рамки не укладываются, неприятно это. Понимаете? Прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями. И тем, что этот человек стоит у нас на крыльце, мы как бы солидарны», – сказала она.

Матери Собчак неприятны пикеты

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас под смех коллег предложил Нарусовой внести проект закона о запрете одиночных пикетов. Однако та – также со смехом – отказалась: «Нет уж, нет уж».

Пользователи соцсетей тут же вспомнили, что Людмила Нарусова – мать Ксении Собчак, которая также нередко проводит одиночные пикеты. Например, пикетировала она нижнюю палату парламента после харрасмент-скандала со Слуцким, стояла в пикете в поддержку арестованного журналиста Ивана Сафронова, а совсем недавно провела пикет в Грозном с требованием освободить главу городского отделения центра «Мемориал» Оюба Титиева.

«У нее маргинальная дочь и очередной зять, всем известный маргинал Богомолов, ездили в ЗАГС жениться на катафалке. Такие маргиналы ей приятны?» – спрашивает на YouTube Таня Мильтон.

«Бомжеватого вида? Ну купи им одежду, пускай в гуччи стоят», – пишет пользователь YouTube Светлана Виноградова.

«Сделали людей бомжами, а смотреть на них неприятно, ну бывает», – отмечает на той же платформе Serega26.

«Стоит на крыльце Сената народ России. Неприятно», – комментирует екатеринбургский общественник Алексей Беззуб в своем фейсбуке.

Москва, Елена Сычева

Москва. Другие новости 03.03.21

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