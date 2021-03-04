Железная леди: бросила философию, чтобы плавить металл

К Международному женскому дню 8 Марта Уральская горно-металлургическая компания запустила видеопроект про женщин, занятых на производстве. Первая серия – про плавильщицу Челябинского цинкового завода Екатерину Николаеву.

Женщины УГМК. Екатерина Николаева

«Принято считать, что на заводах царит брутальная атмосфера, несовместимая с женственностью. Мы публикуем три истории женщин-металлургов, не согласных с этим утверждением. Первая героиня нашего спецпроекта – Екатерина Николаева. В прошлом сотрудница кафедры истории и философии, она уже семь лет плавит и разливает редкоземельный металл индий на Челябинском цинковом заводе», – рассказали в пресс-службе компании.

Индий – яркий, блестящий металл, имеющий температуру плавления 156,6 °C. Индий находит применение в производстве жидкокристаллических дисплеев телевизоров, планшетов и смартфонов в виде тонких плёнок оксида индия-олова. Важнейшая область применения индия в современной технике – промышленность полупроводников. Главное преимущество индиевых сплавов – возможность заполнять и герметизировать мельчайшие поры и пустоты изделий при низкой температуре плавления. Это позволяет качественно соединять тонкие изделия, боящиеся повышенной температуры, например, медные.

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