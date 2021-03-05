Железная леди: создает купажи из медного порошка

Уральская горно-металлургическая компания продолжает свой видеопроект, приуроченный к Международному женскому дню 8 Марта.

Героиней второй серии спецпроекта стала жительница Верхней Пышмы, расчетчица завода «Уралэлектромедь» Юлия Каменских, рассказавшая о своей работе. Она, как бариста, создает купажи из медного порошка разного помола.

АО «Уралэлектромедь» выпускает более 30 марок медных порошков. Это уникальное производство является единственным в России. Медные порошки широко применяются в машиностроении, автомобильной промышленности, в электротехнике, медицине и информационных технологиях.

Напомним, в первой серии спецпроекта снялась плавильщица Челябинского цинкового завода Екатерина Николаева.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

Верхняя Пышма. Другие новости 05.03.21

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