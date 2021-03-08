«Автомобилист» упустил победу над «Авангардом». Счет в серии 3-1 в пользу омичей

Екатеринбургский «Автомобилист» уступил омскому «Авангарду» в четвертом матче серии плей-офф КХЛ. Уральцы вели в счете 3:1, но в конце основного времени игры пропустили две шайбы подряд в меньшинстве. Встреча перешла в длинный овертайм, где успеха добились омичи. Общий счет в серии 3-1 в пользу «Авангарда», «Автомобилисту» нужно одержать три победы подряд, чтобы остаться в розыгрыше Кубка Гагарина.

Поначалу домашний матч для «Автомобилиста» складывался удачно. Екатеринбуржцы забросили две шайбы в первом периоде: отличились Никита Трямкин и Брукс Мейсек при розыгрыше большинства. На 31-й минуте нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук сократил отставание своей команды, но вскоре «Автомобилист» вновь упрочил свое преимущество. Павел Дацюк в падении отдал пас на ворота омичей и Брукс Мэйсек оформил дубль. Команда Билла Питерса удерживала счет 3:1 до 57-й минуты, но в концовке основного времени случилась катастрофа. Игроки «Автомобилиста» получили два удаления подряд. На 56:35 нападающий Дмитрий Жукенов отправился в штрафной бокс за подножку, и уже через 13 секунд «Авангард» отыграл одну шайбу – отличился Рид Буше. На 57:16 Чарльз Геноуэй получил удаление за подножку, и омичам хватило 27 секунд большинства, чтобы сравнять счет и перевести игру в овертайм. Третью шайбу «Авангарда» забросил Иржи Секач. Во втором овертайме на 89-й минуте матча Илья Ковальчук забросил победную шайбу, установив окончательный счет в матче 4:3 в пользу омичей.

Пятый матч серии пройдет в подмосковной Балашихе на арене «Авангарда». Если «Автомобилист» сможет выиграть этот матч, серия вернется в Екатеринбург 12 марта.

«Это была напряженная встреча, равная игра двух равных команд. Я не думаю, что наши игроки просели физически. Мы больше времени проводили в зоне обороны, играли на удержание шайбы. Если бы нам удавалось больше времени играть в атаке, то, возможно, игра команды смотрелась бы по-другому. Сейчас я думаю только о встрече в Балашихе. Мы постараемся взять этот матч. Надеюсь, что у нас будет весь состав команды в полной боевой готовности», – прокомментировал главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

«Мы пропустили очень обидные два года в меньшинстве. Обе команды хорошо играли в овертайме и имели равные возможности для взятия ворот. Мы все еще живы. Серия продолжается, и мы готовимся к встрече в Балашихе», – заявил нападающий Брукс Мейсек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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