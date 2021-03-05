Екатеринбург встал в предпраздничные пробки, ситуацию усугубляет снегопад

В Екатеринбурге уже с полудня начались серьезные заторы. Особенно затруднено движение на центральных улицах. В предпраздничную пятницу у кого-то короткий рабочий день, другие отправляются за подарками.

«Яндекс.Пробки» оценивают ситуацию на данный момент в 7 баллов. Уже к 16 часам, скорее всего, будет 8 баллов, к 17 часам – 9. Ситуацию серьезно усугубляет снегопад, который практически не прекращается со вчерашнего дня. Дороги почищены не везде, видимость затруднена.

При этом в мэрии Екатеринбурга сообщают, что снег убирают регулярно. Днем коммунальщики вывозят по 3 тысячи тонн снега, ночами – более 8 тысяч тонн. В светлое время суток на улицах работает около 200 единиц техники и 300-400 рабочих, ночами количество техники увеличивается до 300. Всего с начала марта на полигоны вывезли 55 615 тонн снега. Для сравнения – за весь февраль город избавили от 340 тысяч тонн снежной массы.

Напомним, накануне предупреждение о неблагоприятных погодных условиях выпускало УГИБДД по Свердловской области. Неопытных водителей просят отказаться от поездки. Также не стоит ездить в Челябинскую область.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 05.03.21

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