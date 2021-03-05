Депутату Киселеву выписали два протокола за участие в акциях протеста

Депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселев получил два протокола по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ за участие в несанкционированных акциях 23 и 31 января. После мартовских праздников их передадут в суд.

Как рассказал депутат «Новому Дню», сегодня он в сопровождении адвоката Алексея Бушмакова пришел по повестке в полицию. Туда же подошел адвокат Роман Качанов, чтобы дать свидетельские показания, но его не пустили. «Я еще до этого написал свои объяснения – и всем советую так делать, чтобы там время не тратить и полиция ничего не исказила. Вину свою в совершении административного правонарушения не признаю. Выписали два протокола, как выяснилось, заявление на имя министра Кудрявцева (министерство общественной безопасности, – прим. ред.) написала какая-то Наталья, фамилия вылетела из головы. Алексей Бушмаков сказал, что ее не существует, скорее всего, на что майор улыбнулся и сказал, что вполне возможно. То есть даже в 1937 году нужен был человек, чтобы написать донос, а сейчас можно с любого электронного адреса отправить письмо Кудрявцеву и он кому-то отпишет, а тот еще кому-то… Хотел бы я ошибаться и хотел бы увидеть эту женщину в суде», – прокомментировал депутат. По его словам, он в свою защиту обязательно вызовет свидетелей, но не уверен, что автор жалобы придет в суд.

Киселев также уточнил, что во время акций лично к нему никто из полиции не подходил, не заявлял о каких-то нарушениях, более того, он 23 января сам пытался как наблюдатель-депутат поговорить с полицейскими, но те на контакт не пошли. Рассмотрение дела состоится в Ленинском районном суде.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.21

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